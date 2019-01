In Gattendorf (Bezirk Neusiedl am See) musste ein Verkehrsteilnehmer mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 ins Krankenhaus Eisenstadt geflogen werden, teilte ein Sprecher der Landessicherheitszentrale Burgenland der APA mit.

Mit leichten Blessuren kam eine Person bei einem Unfall im südburgenländischen Minihof-Liebau (Bezirk Jennersdorf) davon. Sie wurde mit der Rettung ins Spital nach Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) gebracht. Details zu den Unfallhergängen waren zunächst nicht bekannt, hieß es von der Polizei.