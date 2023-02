Lenkerin mit 2,02 Promille bei Planquadrat erwischt

Werbung

Acht Fahrer hatten laut Aussendung der Polizei von Sonntag über 0,8 Promille intus. Der höchste Wert, nämlich 2,02 Promille, wurde bei einer 45-jährigen Lenkerin im Bezirk Neusiedl am See gemessen. Außerdem wurden zahlreiche Raser ertappt. Auf der Ost Autobahn (A4) im Bezirk Neusiedl am See wurden etwa zwei rumänische Kfz in einer 60er-Zone mit 117 bzw. 125 km/h "geblitzt".

Die Lenker der beiden rumänischen Fahrzeuge wurden kurz vor der Grenze Richtung Ungarn mittels Lasergerät gemessen. Sie wurden nach Einhebung von Sicherheitsleistungen der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See angezeigt. Im Bezirk Eisenstadt-Umgebung war ein ungarischer Autolenker mit 125 in einer 70er-Zone unterwegs.

Im Bezirk Oberwart wurden auf der B63 ein ungarischer Wagen mit 164 km/h und ein österreichisches Kfz mit 158 km/h statt der erlaubten 100 km/h gemessen. Die Fahrer werden angezeigt. Auf der B57 im Bezirk Güssing wurde ein 19-jähriger ungarischer Lenker ohne Führerschein erwischt. Sein Vater am Beifahrersitz gab an, dass es sich um eine Probefahrt seines Sohnes gehandelt habe.

Insgesamt waren 96 Polizisten bei der Schwerpunktaktion von Samstag um 16.00 Uhr bis Sonntag um 2.00 Uhr im Einsatz. In Summe wurden rund 1.060 Lenker kontrolliert und 926 Alkomat- bzw. Alkovortests durchgeführt. 350 Anzeigen gab es aufgrund von mittels Radar festgestellten Geschwindigkeitsübertretungen, außerdem wurden 207 sonstige Anzeigen erstattet und 169 Organstrafverfügungen ausgestellt.