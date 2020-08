Acht Lenker waren der Bilanz zufolge mit mehr als 0,8 Promille unterwegs, unter ihnen drei Frauen. Dramatische Szenen gab es in Oberwart: Ein 22-Jähriger fuhr mit einem Pkw auf einen Beamten los, der Uniformierte wurde laut Landespolizeidirektion verletzt, wir hatten berichtet:

Im Rahmen von etwa 700 Kontrollen von Kfz-Lenkerinnen und -Lenkern wurden 494 Alkomat- bzw. Alkovortests durchgeführt. Zehn Personen am Steuer waren durch Alkohol oder Suchtmittel beeinträchtigt. Fünf Männer und drei Frauen hatten mehr als 0,8 Promille.

Der höchste gemessene Wert betraf einen 50-jährigen Autofahrer im Bezirk Neusiedl am See mit 2,12 Promille. Ein Lenker war mit mehr als 0,5 Promille unterwegs, ein weiterer in einem durch Suchtmittel und alkoholbeeinträchtigten Zustand. Bei der Schwerpunktation wurden 490 Radaranzeigen und 194 sonstige Verwaltungsanzeigen erstattet sowie 162 Organstrafverfügungen ausgestellt, bilanzierte die Polizei.

Im Bezirk Mattersburg wurde ein Autofahrer mit 125 km/h in einer 70er-Zone gemessen. Eine 19-Jährige war ohne Führerschein unterwegs. Zwei Mopedlenkern wurden die Kennzeichen abgenommen, weil sie Änderungen an den Fahrzeugen ohne Genehmigung durchgeführt hatten.

Auf der Umfahrungsstraße von Oberwart war ein Lenker aus dem Bezirk Baden mit 170 km/h unterwegs. Es wurde Anzeige erstattet und ein Führerscheinentziehungsverfahren eingeleitet.

Bei "Roadrunner"-Kontrollen wurden bei zwei Fahrzeugen die Kennzeichentafeln wegen Gefahr im Verzug abgenommen. Bei acht weiteren wurden schwere Mängel festgestellt, weshalb Vorladungen zu einer besonderen Überprüfung an die Halter ergingen.

Bei der Schwerpunktaktion von Freitag 16.00 Uhr bis Samstag 2.00 Uhr standen 74 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Das Hauptaugenmerk richtete sich auf Alkohol- und Drogenlenker, die Verhinderung von Geschwindigkeitsübertretungen und "weiterer Delikte, die erfahrungsgemäß zu Verkehrsunfällen führen", so die Landespolizeidirektion. Zusätzlich war verstärkt die "Roadrunner"-Szene im Visier.