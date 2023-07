Wer hat Rosi am Gewissen?

Der Reiter nähert sich der Stelle, wo bei einem Holzhaufen schwarze Müllsäcke liegen. Er steigt vom Pferd, entdeckt mit Schrecken, dass ein nackter Arm aus den Säcken ragt. Der Reiter springt aufs Pferd und gallopiert davon. Schnitt.

Ein Reiter findet die Leiche - Dreharbeiten für "Cold Case Rosi" in Lichtenwörth. Foto: BVZ/Kirchmeir Foto: Foto: BVZKirchmeir

Unter der Regie von Andreas Mannsberger (Mabon Film) wurden Ende Juni die letzten Stunden der Prostituierten Julia Margarita Rijo und der Fund ihrer Leiche möglichst wahrheitsgetreu nachgestellt. Die in einem Bordell in Marz und auf einer Reiterkoppel in Lichtenwörth gefilmte Rekonstruktion wird von Servus TV am Mittwoch, 19. Juli, in der 12. Folge des True Crime Formats „Fahndung Österreich“ gezeigt.

Auf einer Pferdekoppel bei St. Margarethen hatte ein Reiter am 17. April 1993 die Leiche einer unbekannten Person entdeckt.

„Der Kopf der Leiche wie ein Fuß steckten in schwarzen Müllsäcken“, beschreibt Reinhard Nosofsky, Leiter des Cold Case Managements im Innenministerium, die Situation. Die Leiche war skelettiert und teilweise mumifiziert.

Die Ermittlungen erwiesen sich als schwierig. Man versuchte Zeugen auszuforschen und die Leiche zu identifizieren.

„Dazu wurde eine grafische Weichteilrekonstruktion des Schädels hergestellt. Später wurde das Opfer mit DNA und Fingerabdrücken, soweit es möglich war, in der Datenbank eingespeichert und von da an automatisch mit Vermisstenfällen abgeglichen“, berichtet der Cold Case Experte.

Erst 2016 konnte die Leiche identifiziert werden

Erst 2016 gelang die Identifizierung der Leiche. Erkenntnisse aus der Isotopenanalyse wurden dafür genützt, außerdem hatte die Polizei den Hinweis erhalten, das Opfer könne aus der Dominikanischen Republik stammen.

„Die Herkunft des Opfers war definitiv überraschend“, blickt Reinhard Nosofsky auf diese Ermittlungsphase zurück.

Endlich kannte man den Namen des Mordopfers: Julia Margarita Rijo, geboren 1962 in der Dominikanischen Republik, war 1991 nach Österreich gekommen, wo sie unter dem Künstlernamen „Rosi“ als Prostitutierte arbeitete.

Fortan konzentrierten sich die Ermittlungen auf das Rotlichtmilieu.

Für die Dreharbeiten zu „Cold Case Rosi“ stellte Josef Gruber, genannt „Papa Joe“, seine Noblesse Bar in Marz zur Verfügung.

Josef Gruber stellte sein Etablissement für die Dreharbeiten zur Verfügung. Foto: Foto: BVZKirchmeir

Der legendäre Bordellbesitzer, bald 70, war bei den Dreharbeiten selbst anwesend und unterhielt das Filmteam mit Anekdoten aus seinem illustren Leben.

1991 habe er die Eden Bar in Trausdorf eröffnet, damals sei er in der Branche „ein Neuling“ gewesen.

„Ich schaute mich um und lernte auch Rosi kennen“, erzählte er am Rande der Dreharbeiten in seinem Etablissement. Die hübsche Frau aus der Dominikanischen Republik habe in der Madame Bar bei Sieggraben und in der Bar Arabella in Eisenstadt gearbeitet .

„Sie war so wie alle - ein ganz normales, liebes Mädel“, erinnerte sich „Papa Joe“. „Sie hatte das Pech, dass sie an den falschen Mann kam.“

Dass „Rosi“ von einem Tag auf den anderen verschwand, war damals - 1992/1993 - offenbar niemandem aufgefallen. Die 30-Jährige dürfte erdrosselt worden sein. Der Täter soll die Leiche einige Monate zwischengelagert und sie dann auf der Pferdekoppel bei St. Margareten abgelegt haben.

Szene während der Dreharbeiten für Servus TV: "Rosi" liegt am Boden, der Mörder hantiert mit der Säge. Zu sehen bei "Fahndung Österreich" am 19. Juli 2023. Foto: Foto: ServusTV_Christopher Kelemen, Christopher Kelemen

„Der Ablageort sowie der Umstand, dass die Leiche davor über einen längeren Zeitraum an einem anderen Ort abgelegt war, deuten darauf hin, dass der Täter ortskundig ist und zudem zumindest eine gewisse Zeit über eine Ablageörtlichkeit verfügt haben muss“, sagt der Cold Case Experte. Es sei nicht ausgeschlossen, dass der Täter in unmittelbarer Nähe des Auffindungsortes gelebt habe oder noch lebe.

Durch die Ausstrahlung der Rekonstruktion des Falles erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise. „Bis dato wissen wir nicht, wo sich die Tat ereignete und warum der Täter die Leiche nochmals ortsverändert und wann genau an den Auffindungsort gebracht hat“, sagt Nosofsky.

Wer hat Rosi umgebracht? Vielleicht erinnert sich jemand an eine Wesensveränderung einer Person im Zeitraum zwischen August 1992 bis April 1993. Jeder Tipp wäre hilfreich.

Interview mit Hans Martin Paar, Moderator von „Fahndung Österreich“

Hans Martin Paar moderiert für Servus TV das True Crime Liveformat „Fahndung Österreich“. Foto: Foto: ServusTVMarco Riebler

Was ist das Interessante am Cold Case Rosi?

Hans Martin Paar: Ich finde das Signal wichtig, dass die Ermittler auch in scheinbar aussichtslosen Fällen nicht aufgeben. Im Cold Case “Rosi“ ist eine neue Spur aufgetaucht, die die weiterbringen kann. Mehr dazu verraten wir in unserer Sendung, bei der auch der Cold Case-Ermittler zu Gast sein wird.

Wie ist das Konzept von "Fahndung Österreich"?

Paar: In der Sendung werden echte Kriminalfälle präsentiert. Dazu stellen wir das Geschehen mit Schauspielern nach, großteils drehen wir an Original-Schauplätzen. Als einzige Live-Fahndungssendung Österreichs können Zuschauer noch während der Sendung anrufen und Hinweise abgeben, die bestenfalls zur Ergreifung der Täter führen können.

Wurden andere Burgenland-Fälle bereits aufgegriffen?

Paar: Bei „Fahndung Österreich“ wurden bislang vier Fälle aus dem Burgenland behandelt. So ging es u.a. um eine Kindesentziehung, bei der der Kindsvater von seiner Verzweiflung berichtet hat; wir fahndeten nach den Hintermännern eines illegalen Welpenhandels mit Geschädigten aus ganz Österreich, wo das LKA Burgenland die Ermittlungen geleitet hat, oder wir hatten das brutale und skrupellose Geschäft des Schlepperwesens in der Sendung.

Auf welche Weise konnte "Fahndung Österreich" bislang zur Klärung von alten Kriminalfällen beitragen?

Paar: Durch die Hinweise der Zuschauer haben sich für die Ermittler neue Spuren ergeben, z.B. wurde ein Gegenstand, dessen Herkunft zuvor rätselhaft war, als Sportgerät aus Ungarn identifiziert. Weiters können durch die Hinweise gewisse Ermittlungsstränge ausgeschlossen werden, was den Ermittlern ebenfalls hilft. Das Wichtigste ist, Aufmerksamkeit zu schaffen. Das gelingt mit bis zu 450.000 Zuschauern pro Sendung schon sehr gut.

Was erhoffen Sie sich durch die Berichterstattung über Cold Case Rosi?

Paar: Dass durch die neue Spur weitere, konkrete Hinweise eingehen, die nun nach über 30 Jahren hoffentlich zur Ergreifung des Täters führen.