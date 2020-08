FPÖ hinterfragt Bauprojekt in Mattersburg .

Vor dem Hintergrund der Pleite der Commerzialbank Mattersburg hinterfragt die FPÖ Burgenland am Dienstag die Zukunft des in Mattersburg geplanten "Impulszentrum". Jenes "riesige" Grundstück im Stadtkern von Mattersburg, wo das mit Kosten von rund 30 Mio. Euro veranschlagte Projekt entstehen soll, soll dem Vernehmen nach der Commerzialbank gehören, so FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz.