Klage gegen Land - Anwalt beruft gegen Urteil .

Nachdem das Landesgericht Eisenstadt in der Causa Commerzialbank Mattersburg eine Klage gegen das Land Burgenland in erster Instanz Ende August abgewiesen hatte, ist Anwalt Ernst Brandl (Brandl & Talos) wie angekündigt in Berufung gegangen.