Wie intensiv und aufwändig die Ermittlungen der „Soko Commerz“ laufen, zeigen die neuen Berichte, die der BVZ vorliegen: Auf den mehr als 100 Seiten sind (wenig ergiebige) Handy-Auswertungen oder gefälschte Bank-Gutachten dokumentiert.

Wie diese Fälschungen abliefen, erzählte die Ex-Vorständin der Bank in einer Befragung. Mit der Anfertigung von Briefpapier-Vorlagen und Kontoauszugs-Vordrucken anderer Banken wurde eine Druckerei beauftragt. Als Vorwand nannte man der Druckerei, dass die Vorlagen für den Ausdruck von Online-Bestätigungen der jeweiligen Banken benötigt würden. „Soweit ich im Kopf habe, hat Herr Pucher die Idee gehabt“, sagt die Ex-Vorständin über die gemeinsame Vorgehensweise mit Ex-Bankchef Martin Pucher.

Aus den Ermittlungs-Akten. Aussagen der Ex-Vorständin und besagte Weihnachtskarte. Faksimiles: BVZ

Sie habe die technischen Schritte am Computer umgesetzt, nach Angaben der Ex-Vorständin soll Pucher sämtliche Unterschriften selbst gefälscht haben. Als Vorlage wurden in einzelnen Fällen sogar Weihnachtswünsche einer Bank herangezogen. Zugleich wurden Infos zum Personal vermerkt, um sicherzustellen, dass nicht Unterschriften von Personen gefälscht wurden, die gar nicht mehr in der entsprechenden Bank arbeiteten.

Für überhöhte Sponsorverträge des SV Mattersburg wurde sogar der Stempel eines lokalen Großsponsors am Computer „nachgebaut“. Nach Puchers Schlaganfällen seien einzelne Unterschriften „schon sehr auffällig hinsichtlich der Schreibweise“ gewesen.

Den Prüfern wurden letztlich für Einlagen bei Fremdbanken sowohl reale als auch gefälschte Bankbriefe vorgelegt. „Risiko hat in sehr vielen Dingen bestanden“, so die Ex-Vorständin.