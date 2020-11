Gelb waren bisher noch Spittal an der Drau in Kärnten, Murau in der Steiermark sowie die Vorarlberger Regionen Klostertal/Arlberg und das Große Walsertal. Von Orange auf Rot werden Güssing im Burgenland, Hollabrunn, Horn, Mistelbach und Scheibbs in Niederösterreich, Klagenfurt Land, St. Veit an der Glan, Villach Land und Villach Stadt in Kärnten, sowie Reutte in Tirol und die Region Bregenzerwald/Kleinwalsertal in Vorarlberg umspringen.

Alle anderen Bezirke und Regionen waren schon bisher mit Rot bewertet. Somit sind auch alle Bundesländer und ganz Österreich nunmehr mit sehr hohem Risiko bewertet.

Die Einschätzung der Corona-Kommission erfolgte unter Berücksichtigung des Übertragungsrisikos, der Rückverfolgbarkeit der Übertragungsketten, der Testaktivität und der Ressourcenauslastung der Spitäler. Die detaillierten Kriterien für die Einschätzungen sind unter https://corona-ampel.gv.at/corona-kommission/bewertungskriterien/ abrufbar.

Die Corona-Kommission werde auch weiterhin wöchentlich die Risikoeinschätzung vornehmen, insbesondere um Verbesserungen des Infektionsgeschehens abbilden zu können, hieß es in einer Aussendung. Die finale Ampelschaltung wird im Anschluss an die Kommissionssitzung auf https://corona-ampel.gv.at und im Teletext auf Seite 659 veröffentlicht.