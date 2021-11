Knackpunkt Kinderbetreuung: „So geht’s nicht mehr“

Können Sie die anfängliche Verwirrung bei Eltern und Pädagogen nachvollziehen?

Daniela Winkler: Die Verordnung des Bundes hat keine klare Linie vorgegeben. Das wäre aber in dieser außergewöhnlichen Situation sehr wichtig gewesen. Man wollte, dass Schülerinnen und Schüler den Schulen fernbleiben, andererseits war ein flächendeckendes Distance-Learning nicht vorgesehen. Dieser Spagat ist nicht zu schaffen. Die halbherzige Entscheidung hat verständlicherweise bei Pädagoginnen, Eltern und Schülerinnen und Schülern für große Verwirrung gesorgt. Wenn am Freitag zu Mittag Entscheidungen bekanntgegeben werden, die ab Montag gelten, bleibt kein zeitlicher Spielraum für eine Kommunikation mit den Schulen und Eltern.

Inwieweit hat die Landespolitik hier Mitsprache?

Mit mir als zuständige Landesrätin hat es dazu keine Abstimmung gegeben, eine solche hätte einiges vereinfacht. Ich habe unmittelbar nach Bekanntgabe der Entscheidung die Bildungsverantwortlichen zu einem runden Tisch geladen, um über Maßnahmen zu beraten. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für den Einsatz bedanken, der im Bildungsbereich über das normale Maß hinaus geleistet wird.

Wäre es angesichts der hohen Inzidenzen in der Altersgruppe – auch im Burgenland – nicht besser, den Lockdown auf Schulen auszuweiten?

Grundsätzlich ist die Schule der beste Ort für Bildung. Aber es gilt hierbei mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ein kompletter Lockdown in den Bildungseinrichtungen würde viele Familien, aber auch Arbeitgeber, vor schier unlösbare Aufgaben stellen. Aufgrund der letzten Monate haben viele Familien ihre Kontingente für ein Fernbleiben vom Arbeitsplatz bereits erschöpft und keine Möglichkeit, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Weiters dürfen wir den sozialen Aspekt und die psychische Belastung der Kinder nicht vergessen, die ein Lockdown mit sich bringen kann. Aktuell stehen wir in den Schulen und Kindergärten vor der völlig neuen Situation, da es auch speziell in diesen Altersgruppen hohe Inzidenzzahlen gibt.

Könnte ein „Schul-Lockdown“ aus Ihrer Sicht noch folgen oder wird der Präsenzunterricht auf jeden Fall bestehen bleiben?

Wie die Bundesregierung und die Gesundheitsbehörden aufgrund der weiteren Entwicklung entscheiden werden, ist noch nicht vorhersehbar. Für die Zukunft wünsche ich mir eine andere Vorgehensweise, nicht dass wir solche Entscheidungen aus den Medien erfahren müssen. Aus meiner Sicht wäre neben dem Präsenzunterricht Distance Learning mit der erforderlichen Unterstützung und dem pädagogischen Support eine praktikable Lösung. Das beweist uns der Umstand, dass laufend Klassen aus dem Präsenzunterricht genommen werden. Wichtig ist, den Familien den Druck zu nehmen. Wir schaffen im Burgenland jedenfalls Voraussetzungen, unter denen Kinder und Jugendliche gut lernen können und keine Schüler zurückbleiben müssen. So ist es zum Beispiel binnen kürzester Zeit gelungen, die „Virtuelle Burgenland Klasse“ einzurichten. Auf dieser Plattform können Videos mit Lerninhalten von der ersten bis zur achten Schulstufe abgerufen werden.