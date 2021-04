Außerdem hätten alle vorgemerkten Hochrisikopatienten bereits eine Einladung zur Impfung erhalten. Bisher seien 14.000 von ihnen quer durch alle Altersgruppen geimpft worden.

In der kommenden Woche werde mit der breitflächigen Impfung besonders gefährdeter Berufs- und Personengruppen begonnen, darunter das Betreuungspersonal in Sozialeinrichtungen, Bestatter und Seelsorger, kündigte Doskozil an. Personen mit moderatem Risiko würden laufend Einladungen erhalten, 12.500 von ihnen seien bereits geimpft worden.

Mit einer Quote von 336 Impfungen pro 1.000 Einwohner liege das Burgenland österreichweit hinter Tirol, das ein Sonderkontingent für den Bezirk Schwaz erhalten habe, an der zweiten Stelle. Organisatorisch sei man darauf vorbereitet, bis Mitte Mai rund 34.000 weitere Dosen zu verimpfen. Vor diesem Hintergrund sehe er die Lockerungen im Burgenland zu Beginn dieser Woche als einen "logischen und notwendigen Schritt, um die Mitwirkungsbereitschaft der Bevölkerung aufrechtzuerhalten", betonte Doskozil. Er plädiere weiter dafür, den Menschen eine Perspektive zu geben und gut geplante Öffnungsschritte zu setzen.