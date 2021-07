Man habe als erstes Bundesland die 50-Prozent-Marke bei der Vollimmunisierung geknackt, hieß es am Montag in einer Aussendung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Er appellierte, für einen unbeschwerten Sommer und einen sicheren Herbst, das Test- und Impfangebot anzunehmen.

63 Prozent der Gesamtbevölkerung erhielten zumindest die erste Teilimpfung, hieß es weiters. "Unser oberstes Ziel ist es, den vorhandenen Impfstoff so schnell wir möglich an die Burgenländerinnen und Burgenländer weiter zu geben", so Doskozil. Seit Mitte Juni wird nach dem Vormerkzeitpunkt zur Impfung eingeladen. Neben den sieben Impfzentren setzt man auch auf eine wohnortnahe Impfung in den Arztpraxen.