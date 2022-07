Erneut Offene Impftage im Burgenland

Werbung

Im Juli und August finden bei niedergelassenen Ärzten in allen Bezirken zusätzlich zum bestehenden Impfangebot offene Impftage statt, an denen ohne Terminbuchungen gegen Covid-19 geimpft wird. In den Straßenmeistereien werden Pop-Up-Impfzentren eingerichtet.

In den sieben burgenländischen Straßenmeistereien wird an zwei Wochenenden, am 6. und 7. sowie am 27. und 28. August, gepikst. Das Angebot richtet sich vorrangig an Personen ab 65 Jahren sowie Risikopatienten und -patientinnen ab zwölf Jahren, für die vom Nationalen Impfgremium bereits die Auffrischungsimpfung (4. Impfung) empfohlen wird. Weiters sollen Kinder zwischen fünf und elf Jahren ihre 3. Impfung erhalten. Auch alle anderen, die eine Auffrischungsimpfung wollen, können das Angebot wahrnehmen, hieß es am Freitag in einer Aussendung des Landes.

240.581 Burgenländerinnen und Burgenländer sind gegen Corona geimpft, das sind 83,8 Prozent der impfbaren Bevölkerung. Aber erst 2,7 Prozent der impfbaren Bevölkerung haben die Möglichkeit der 4. Impfdosis in Anspruch genommen.