Infizierter Burgenländer fuhr mit Öffis von Spital heim .

Ein 85-jähriger Burgenländer muss sich am Montag in Eisenstadt vor Gericht verantworten, weil er im November trotz einer Corona-Infektion teilweise öffentlich vom Spital in Linz nach Hause ins Burgenland gefahren sein soll.