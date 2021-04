Eine entsprechende Verordnung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wurde am Freitag kundgemacht und tritt am Montag in Kraft.

Besucher müssen somit am gesamten Gelände der Einkaufszentren eine FFP2-Maske tragen, auch am Parkplatz. Die Maskenpflicht gilt laut Verordnung für Fußgänger und "Benutzer von Fortbewegungsmitteln jeglicher Art", für die man keinen Führerschein benötigt. Auf diese Weise soll die Verbreitung des Coronavirus weiter eingedämmt werden.