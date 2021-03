Was die Bundesländer betrifft, so lag effektive Reproduktionszahl nur in Vorarlberg unter 1, im Burgenland und Kärnten ist sie bei 1 und in den restlichen sechs über diesem kritischen Wert. Für eine Unterdrückung der Erkrankungswelle ist das Erreichen eines R-Wertes unter dem Faktor 1 mitentscheidend.

Eine Reproduktionszahl von exakt 1 bedeutet, dass pro Fall eine weitere Neuansteckung ausgelöst wird. Somit ergibt sich theoretisch täglich eine gleichbleibende Anzahl der Neuinfektionen und eine endemische Verbreitung der Infektion. Der Wert gibt aber keine Aussage über das Niveau der täglichen Inzidenz. "Die Anzahl der täglich neudiagnostizierten Fälle ist in allen Bundesländern auf einem erhöhten Niveau", warnen die Experten in ihrem wöchentlichen Update auf der AGES-Internetseite weiterhin.