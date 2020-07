Bisher 7.274 Testungen im Burgenland durchgeführt .

Im Burgenland sind bisher 7.274 Personen im Rahmen von Screenings auf das Coronavirus getestet worden, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Dienstag auf Anfrage mit. Derzeit laufe die dritte Testphase in Grundversorgungseinrichtungen mit mehr als 20 Personen, bei den Zivildienern der Rettungsdienste sowie stichprobenartig in den Altenwohn- und Pflegeheimen.