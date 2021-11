KRAGES: „Impfquote im Spital spürbar“

Vor exakt einem Jahr erreichte die Corona-Pandemie im Burgenland ihren Höhepunkt mit einer Inzidenz von 519 am 9. November 2020. Dieser Inzidenzwert (also die Infizierten pro 100.000 Einwohner) lag am vergangenen Sonntag bei 525, weist derzeit also in genau die gleiche Richtung. Dennoch liegen in den Landeskrankenhäusern der Krages sowie dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder derzeit mit 46 hospitalisierten Covid-Patienten (fünf davon auf der Intensivstation) deutlich weniger als noch vor einem Jahr (91 Hospitalisierte und 12 davon Intensivpatienten). Von den derzeitigen fünf Intensivpatienten sind vier doppelt geimpft, allerdings sind alle von ihnen über 70 Jahre alt und alle vier vorerkrankt. Nur der ungeimpfte Covid-Intensivpatient ist noch jung, erfuhr die BVZ von der Krages.

Diese bestätigt: Im Vergleich zum Vorjahr sei der Patientenanteil niedriger, die hohe Impfquote im Burgenland bringe also eine spürbare Entlastung für das Spitalspersonal. Dennoch bereite man sich auf einen weiteren Anstieg der Belegungszahlen vor, etwa durch neue Besucherregeln (siehe Infobox) oder bei der Planung von „elektiven“ Operationen: Während im Vorjahr zu dieser Zeit nicht dringende Eingriffe aufgrund der starken Auslastung des Personals bereits verschoben werden mussten, ist das heuer noch nicht der Fall. Dennoch haben Krages und Barmherzige Brüder das OP-Planprogramm eingeschränkt um flexibel zu bleiben und auf kommende Entwicklungen reagieren zu können.