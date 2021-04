Positive Selbsttests gaben 793 Schüler und 201 Lehrkräfte bzw. Verwaltungsangestellte ab. Die meisten davon wurden in Wien verzeichnet (312/Vorwoche: 52), gefolgt von Oberösterreich (179/Vorwoche: 130), der Steiermark (169/Vorwoche: 157), Niederösterreich (110/Vorwoche: 20), Salzburg (69/Vorwoche: 39), Kärnten (66/Vorwoche: 37), Tirol (58/Vorwoche: 46), Vorarlberg (18/Vorwoche: 28) und Burgenland (13/Vorwoche: 27).

Mit der Vorwoche vergleichbar sind die Zahlen vor allem im Osten nicht, weil dort die Schüler der Abschlussklassen in den Präsenzunterricht zurückkamen. Im Schnitt ist rund ein Drittel der Antigen-Tests falsch-positiv, in diesen Fällen wird das Ergebnis also beim aussagekräftigeren PCR-Test nicht bestätigt. Umgekehrt werden mit den vorrangig eingesetzten "Nasenbohrer"-Tests nicht alle Infizierten aufgespürt. Insgesamt waren im gesamten Bundesgebiet zwei Schulen wegen gehäufter Corona-Fälle geschlossen.

In der Ostregion war in dieser Woche abgesehen von den Abschlussklassen wieder Distance Learning angesagt. Das Betreuungsangebot an den Schulen nutzten dabei insgesamt neun Prozent der Schüler - das ist mehr als in der Vorwoche (sechs Prozent). An den Volksschulen waren es wie gewöhnlich deutlich mehr (15 Prozent/Vorwoche: elf) als im Sekundarbereich (2,2 Prozent/Vorwoche: zwei).

In Wien (10,5 Prozent) wurde die Betreuung dabei etwas öfter in Anspruch genommen als in den beiden anderen Bundesländern (je sieben Prozent).