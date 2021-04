Im Burgenland ist das Ende des Corona-Lockdowns am Montag ruhig verlaufen. Im ganzen Bundesland wurden nur zwei Personen angezeigt und 15 Organmandate ausgestellt, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag gegenüber der APA. Die Menschen seien diszipliniert und würden die Corona-Regeln einhalten. In den Shoppingcentern sei es den ganzen Tag über zu keinem Ansturm gekommen.

Die Polizei habe auch nicht erwartet, dass viele Leute zum Shoppen ins Burgenland kommen werden. Auch in den nächsten Tagen rechne man nicht damit. Außerdem sei die Strategie bei den Kontrollen aufgegangen, betonte der Polizeisprecher. Es gebe kaum Verstöße.