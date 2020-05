Die Freude war nicht nur wegen des Muttertages groß – die Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeheime hatten sich, ebenso wie ihre Angehörigen, bereits nach Besuch gesehnt. Oberstes Gebot bleibt aber die Einhaltung strenger Regeln.

Privat Josef Berghofer. Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Pflegeheime: „Mehraufwand für alle, aber der Ablauf klappt.“

Für Angehörige gibt‘s nur Zutritt mit Termin und Einweisung durch das Personal. Dafür zeigen die Besucher größtenteils Verständnis, sagt Josef Berghofer von der Arbeitsgemeinschaft Pflegeheime, wenn auch nicht alle gänzlich zufrieden mit der Lösung sind: „Zurzeit bleibt aber nichts anderes übrig“, verweist Berghofer auf die Sicherheit als Thema Nummer eins. Ebenso wie Landesrat Christian Illedits (SPÖ), der sich selbst ein Bild von der Lage machte: „Ziel ist es, den Status quo – keine Infizierungen – aufrechtzuerhalten und langsam zur Normalität zurückzukehren.“ Die flächendeckenden Tests von Bewohnern und Personal in allen Heimen (4.200 Personen) zeigten keine Corona-Infektionen.

Rund um den Tag der Pflege, der diese Woche begangen wurde, verwies Illedits auch auf den „Zukunftsplan“ des Landes, an dem man trotz Krise festhalte: 240 neue Heimplätze und das Modell der pflegenden Angehörigen bleiben zentrale Punkte.

Ebenso dankte auch Oswald Klikovits als Obmann des größten Anbieters Hilfswerk den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Pflege als „systementscheidenden Stabilitätsfaktor“ in der Krise und darüber hinaus. In Zukunft geht es auch um die Suche nach neuen Pflegekräften. Zugleich müsse man laut Berghofer in einem nächsten Schritt den aktuellen Mehraufwand der Heime betrachten. Die Gespräche mit dem Land laufen.