Sie haben sich freiwillig zum Betreuungsdienst in den Schulen gemeldet, teilte Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) am Donnerstag in einer Aussendung mit. Bisher sei ein Betreuungsbedarf für durchschnittlich 40 Schüler pro Tag angemeldet worden.

Kinder von 6 bis 14 Jahren, die aufgrund der beruflichen Tätigkeit ihrer Eltern nicht zu Hause bleiben können, werden laut Winkler in der Osterwoche zu den "normalen Schulzeiten" in den Schulen betreut. Am Karfreitag endet die Betreuung um 12.00 Uhr.