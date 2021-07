Insgesamt wurden im Burgenland bisher 168.362 Personen geimpft, 145.237 davon sind vollimmunisiert, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Samstag mit.

Mit dem Impftag ohne Anmeldung wollte das Land vor allem junge Burgenländer ansprechen, die den Impfnachweis für einen Besuch in der Nachtgastronomie brauchen und sich einen PCR-Test ersparen wollen. Künftig soll es ähnliche Aktionen auch in jenen Gemeinden geben, in denen die Durchimpfungsrate derzeit vergleichsweise niedrig ist.