Eine 86-jährige Frau aus dem Bezirk Oberpullendorf starb mit oder an Covid-19, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. In den burgenländischen Spitälern wurden am Dienstag 67 Covid-19-Patienten behandelt, davon 16 auf der Intensivstation. Die Zahl der aktiven Fälle lag bei 1.312.

33.582 Burgenländer wurden bisher geimpft, davon 10.017 bereits mit der zweiten Dosis. 126.525 Personen sind für die Impfung vorgemerkt. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug im Burgenland laut AGES-Morgenauswertung 270. Am höchsten war sie in Eisenstadt mit 351.