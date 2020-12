6.302 Personen sind bereits genesen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen beträgt 1.375, die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 7.785.

Das Burgenland hat zwei Todesfälle zu beklagen: Eine 83-jährige Frau aus dem Bezirk Oberpullendorf sowie eine 79-jährige Frau aus dem Bezirk Güssing sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben.

In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 99 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich 18 in intensivmedizinischer Behandlung.