Die Sieben-Tages-Inzidenz lag bei 71,7. Aufgrund dieser Zahlen werde das Burgenland auf der Corona-Ampel nun orange, betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), der darin einen "Erfolg der Bevölkerung" sah.

Weil sich die Menschen diszipliniert an die Maßnahmen halten und die Wichtigkeit regelmäßiger Testungen erkennen würden, könne das Burgenland von der Ampel-Kommission als erstes Bundesland seit Ende März wieder orange gefärbt werden, meinte Doskozil. Die Entscheidung, den Lockdown der Ostregion am 19. April vor Wien und Niederösterreich zu beenden, sieht der Landeshauptmann durch die Orange-Schaltung bestätigt.

Ausschlaggebend für die gute Entwicklung sei aus seiner Sicht die Impf- und Teststrategie. "Ziel bleibt, sich weiter in Richtung Normalität zu testen und zu impfen", sagte Doskozil. Er hoffe, "dass wir die Krise bis zum Sommer weitgehend in den Griff bekommen".

Im Burgenland sei die Zahl der aktiven Fälle derzeit weiter rückläufig. Laut Koordinationsstab liegt sie bei 421. Die Sieben-Tages-Inzidenz sei mit 71,7 so niedrig wie zuletzt im Oktober. Am höchsten war sie am Donnerstagvormittag in den Bezirken Jennersdorf (100), Oberwart (96,3) und Güssing (88), am niedrigsten in Rust (50,51), Neusiedl am See (45) und Oberpullendorf (37,84).

Bisher wurden 83.614 Burgenländer gegen das Coronavirus geimpft, davon 23.249 mit beiden Dosen. Seit Mittwoch wurden laut Koordinationsstab aber auch zwei Todesfälle verzeichnet. Zwei Frauen aus dem Bezirk Güssing, 95 und 83 Jahre alt, starben mit oder an Covid-19. 1.198 Personen befanden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.