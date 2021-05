Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 blieb weiterhin unverändert bei 430. Wie am Vortag wurden zwölf Patienten auf Intensivstationen behandelt, teilte der Koordinationsstab Coronavirus in einer Aussendung mit. 120.113 Personen wurden bisher geimpft, davon haben 45.399 bereits beide Dosen erhalten.

Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner im Burgenland stieg leicht auf 23,1. Nach wie vor wiesen die Bezirke Oberwart (27,78) und Mattersburg (27,5) die höchsten Werte auf. Eisenstadt lag unverändert bei 20,1. Ebenso gleich geblieben sind die Werte in der Freistadt Rust mit 0 und in den Bezirken Neusiedl am See (3,33) und Oberpullendorf (5,41).