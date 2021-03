Laut dem Koordinationsstab Coronavirus befinden sich derzeit 91 Erkrankte in Spitalsbehandlung, 21 davon auf Intensivstationen - tags zuvor waren es 24. 36.470 Personen bekamen die Schutzimpfung, 14.515 davon bereits die zweite Dosis.

Die Sieben-Tage-Inzidenz war im Bezirk Oberwart mit 320 am höchsten, gefolgt von den Bezirken Mattersburg (283) und Oberpullendorf (235). Der Bezirk Jennersdorf wies am Dienstag eine Inzidenz von 182, Eisenstadt Umgebung von 205, Güssing von 204, Jennersdorf von 182 und Neusiedl am See von 160 auf. In der Landeshauptstadt lag der Wert bei 169 und in der Freistadt Rust bei 51.