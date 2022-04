Coronavirus 149 Spitalspatienten im Burgenland

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Im Burgenland sind am Freitag 149 Corona-Erkrankte in den Spitälern behandelt worden. Das waren sechs mehr als am Donnerstag. Auf den Normalstationen erreichte die Zahl der Spitalspatienten mit 138 einen Höchstwert.