Coronavirus 155 Spitalspatienten im Burgenland neuer Höchstwert

D ie Zahl der Corona-Infizierten in Spitälern hat am Dienstag im Burgenland einen neuen Höchstwert erreicht: 155 Personen befanden sich in Krankenhäusern, 13 davon auf der Intensivstation.