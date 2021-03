83 Erkrankte werden derzeit in den burgenländischen Spitälern behandelt, davon 19 auf einer Intensivstation, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit.

Eine 74-jährige Frau aus dem Bezirk Oberpullendorf, ein 58-jähriger Mann aus dem Bezirk Güssing und ein 87-Jähriger aus dem Bezirk Mattersburg sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorbenen. Die Zahl der Todesfälle beläuft sich insgesamt auf 279. Geimpft waren am Mittwoch 36.501 Personen, 14.535 davon erhielten bereits die zweite Dosis.

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz wies der Bezirk Oberwart mit 337 weiterhin den höchsten Wert auf. Im Bezirk Mattersburg betrug dieser 283, im Bezirk Oberpullendorf 262, im Bezirk Neusiedl am See 210 und im Bezirk Güssing 200. In Eisenstadt-Umgebung lag die Inzidenz bei 191, in der Landeshauptstadt bei 174 und im Bezirk Jennersdorf bei 153. In der Freistadt Rust betrug sie 51.