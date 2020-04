Am stärksten betroffen ist im Burgenland nach wie vor der Bezirk Oberwart mit 64 Fällen, danach folgen Neusiedl am See (45), Mattersburg (22), Oberpullendorf (15) und Eisenstadt-Umgebung (14). In der Landeshauptstadt Eisenstadt wurden bisher elf Erkrankungen gemeldet, im Bezirk Güssing zehn und im Bezirk Jennersdorf sieben.

812 Personen befinden sich unter behördlich angeordneter häuslicher Quarantäne. Zehn Erkrankte müssen im Spital in Oberpullendorf behandelt werden, in dem ein isolierter Bereich für Covid-19-Patienten eingerichtet wurde. Drei Personen werden laut dem Koordinationsstab derzeit intensivmedizinisch betreut.