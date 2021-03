Eine 77-jährige Frau aus dem Bezirk Mattersburg ist im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. 74 Erkrankte befanden sich in Spitalsbehandlung, 15 davon auf der Intensivstation. Laut Daten der AGES sei bei den Normalbetten eine Auslastung von 42 Prozent und bei den Intensivbetten eine Belegung von 75 Prozent zu verzeichnen.

Aktuell sind im Burgenland 1.268 Personen mit Covid-19 infiziert, teilte der Koordinationsstab mit. 2.469 Personen befinden sich in Quarantäne, das sind um 58 weniger als am Tag zuvor. Die Corona-Schutzimpfung wurde an 21.728 Personen verabreicht, 6.914 davon sind bereits voll immunisiert. 121.089 Personen haben sich für eine Impfung vorgemerkt.