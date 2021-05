29 Neuinfektionen meldete der Koordinationsstab Coronavirus am Freitag. 105.823 Personen erhielten die Schutzimpfung, 32.772 davon bereits die zweite Dosis., acht davon intensivmedizinisch - das ist um eine Person weniger als am Vortag. 29 Neuinfektionen meldete der Koordinationsstab Coronavirus am Freitag. 105.823 Personen erhielten die Schutzimpfung, 32.772 davon bereits die zweite Dosis.

Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag im Burgenland bei 32. Am höchsten war dieser Wert im Bezirk Mattersburg mit 53. Die Freistadt Rust und der Bezirk Jennersdorf wiesen weiterhin eine Inzidenz von 0 auf. Die Landeshauptstadt kam auf einen Wert von 27.