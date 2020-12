Eine 80-jährige Frau aus dem Bezirk Mattersburg starb mit oder an Covid-19, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. Die Zahl der Todesfälle stieg auf 157. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 78 Erkrankte behandelt. Das sind acht mehr als am Freitag. Acht Covid-19-Patienten liegen auf der Intensivstation.

Seit dem Vortag sind laut dem Koordinationsstab 94 Personen neu genesen. Die Zahl der aktiven Fälle sank um 65 auf 696. Insgesamt wurden im Burgenland bisher 8.936 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, 8.083 gelten als genesen. 1.014 Personen befinden sich derzeit unter behördlich angeordneter Quarantäne. Das sind 45 weniger als am Freitag.