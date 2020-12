8585 Personen sind bereits genesen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen sinkt auf 582, die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 9335. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 39 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich zehn in intensivmedizinischer Behandlung.