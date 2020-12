Die Zahl der aktuell infizierten Personen sinkt auf 565, die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 9460. Das Burgenland hat vier Todesfälle zu beklagen: Ein 92-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart, eine 84-jährige Frau aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung, ein 83-jähriger Mann aus dem Bezirk Jennersdorf und ein 53-jähriger Mann aus dem Mattersburg sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 39 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich neun in intensivmedizinischer Behandlung.

Anzahl der aktuell infizierten Personen: 565 (-22)

Gesamtzahl der bestätigten Fälle: 9460 (+54)

Gesamtzahl der genesenen Personen: 8721 (+71)

Anzahl der hospitalisierten Personen: 39 (-3)

Personen unter behördlich angeordneter Quarantäne: 1115 (+ 83)

Todesfälle: 174 (+4)