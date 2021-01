Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 10.425, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Freitag in einer Aussendung mit.

Ein 81-jähriger Mann aus dem Bezirk Neusiedl ist im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 49 an Covid-19 erkrankte Personen behandelt, davon befinden sich sechs in intensivmedizinischer Betreuung.