Insgesamt befanden sich 62 Erkrankte in Spitalsbehandlung, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. Seit Montag wurden 43 Neuinfektionen gemeldet. Weil gleichzeitig 51 Personen neu genesen sind, sank die Zahl der aktiven Fälle um acht auf 560.

73.337 Burgenländer wurden bisher geimpft, davon 21.976 mit beiden Dosen. 151.126 haben sich für die Impfung vorgemerkt. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag laut AGES-Morgenauswertung im Burgenland bei 98,5. In zwei Bezirken war sie am Dienstagvormittag über 100: im Bezirk Neusiedl am See mit 120 und im Bezirk Mattersburg mit 100.