Auf den Intensivstationen befanden sich am Mittwochvormittag 21 Erkrankte, das waren drei weniger als am Vortag. Insgesamt wurden 60 Infizierte - und damit zwei weniger - in den Spitälern behandelt, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. Es wurden 32 Neuinfektionen verzeichnet.

Auch die Zahl der aktiven Fälle war weiter rückläufig. Weil 47 Personen neu genesen sind, sank die Anzahl der aktuell infizierten Personen um 15 auf 545. Bisher wurden 73.424 Burgenländer geimpft, davon 22.027 mit beiden Dosen. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Mittwochvormittag im Burgenland bei 97,8. Am höchsten war sie im Bezirk Jennersdorf mit 111,76 und im Bezirk Neusiedl am See mit 108,33. In allen anderen Bezirken lag sie unter 100.