87 bestätigte Fälle im Burgenland .

Im Burgenland sind am Dienstag vier neue Coronavirus-Fälle gemeldet worden. Die Zahl der Erkrankungen ist im Bundesland damit auf 87 angestiegen. Die meisten Fälle gibt es im Bezirk Oberwart mit 28 und im Bezirk Neusiedl am See mit 26. Güssing bleibt weiterhin der einzige Bezirk ohne bestätigte Covid-19-Erkrankung, berichtete der "Koordinationsstab Coronavirus".