Die Zahl der Neuinfektionen betrug am Samstag 23, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. 88.592 Personen erhielten die Schutzimpfung, 23.606 davon sind bereits voll immunisiert. Die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland sank weiter auf 61.

Die Inzidenz lag in allen Bezirken unter 100. Am höchsten war sie im Bezirk Mattersburg mit 78, am niedrigsten im Bezirk Neusiedl am See mit 38.