Die Zahl der Neuinfektionen betrug am Freitag 45. Ein 65-jähriger Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See ist im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. Die Zahl der aktuell infizierten Personen betrug 638 (-15). 68.818 Personen erhielten die Schutzimpfung, 21.929 davon bereits die zweite Dosis.

Laut der AGES-Morgenauswertung betrug die Sieben-Tage-Inzidenz im Burgenland 109. Bis auf Neusiedl am See (120) und Güssing (116) wiesen alle Bezirke eine Inzidenz unter 100 auf.