Die verschärften Maßnahmen der Bundesregierung bringen Veränderungen im Betrieb der Arbeiterkammer Burgenland mit sich. Die Arbeiterkammer Burgenland läuft zur Sicherheit der Mitglieder und der Mitarbeiter ab sofort auf Notbetrieb. Damit sind alle persönlichen Beratungen vorerst ausgesetzt, Veranstaltungen bis Ostern abgesagt und die AK-Büchereien bleiben zu. AK-Präsident Gerhard Michalitsch versichert: „Wir sind für die burgenländischen Arbeitnehmer da. Auf uns könnt ihr euch verlassen. Wir lassen euch nicht im Stich.“

Die Experten im Arbeits-, Insolvenz- und Sozialrecht sowie im Konsumentenschutz stehen bis auf Weiteres ausschließlich telefonisch oder per E-Mail zur Beratung zur Verfügung.

Mit der um 9.00 Uhr online gegangenen Homepage www.jobundcorona.at liefern AK und ÖGB nützliche Antworten auf Fragen rund um das Coronavirus und Arbeitsrecht. Die Seite wird regelmäßig aktualisiert.

Individuelle Fragen werden auf der eigens eingerichteten Hotline 0800/2212 00 80 beantwortet. Dort stehen Experten für konkrete Auskünfte zur Verfügung.

Die Lohnsteueraktion wird ebenfalls nur mehr telefonisch oder per E-Mail fortgesetzt.

Geschlossen sind und bleiben die AK-Büchereien in Eisenstadt, Oberwart und Pöttsching. Für Leseratten steht die digitale Bibliothek der AK Burgenland (Link auf der Homepage der AK Burgenland) zur Verfügung.

„Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitglieder und Mitarbeiter hat oberste Priorität. Um die sozialen Kontakte zu reduzieren, sehen wir es als notwendigen Schritt die persönliche Beratung bis auf weiteres auszusetzen. Unsere Experten sind aber telefonisch und per E-Mail für die burgenländischen Arbeitnehmer da. Ich bitte um Verständnis. Zeitgleich möchte ich mich bei allen burgenländischen Arbeitnehmern bedanken. Sie halten das Land am Laufen – in dieser schwierigen Situation mehr denn je. Ihr seid echte Helden und habt unseren vollsten Respekt verdient. Danke“, lobt der AK-Präsident.