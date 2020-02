Anschober kündigte bundesweit einheitliche Vorgaben an .

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Donnerstag bundesweit einheitliche Vorgaben im Umgang mit dem Coronavirus angekündigt. Diese sollen am morgigen Freitag per Erlass in Kraft treten. Diese umfassen die Bereiche Kindergarten, Schule, Betriebe, Verkehrsnutzung und das Verhalten im Privatbereich.