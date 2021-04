Die Zahl der geimpften Personen blieb bei 40.459, wovon 16.271 bereits die zweite Dosis erhielten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz war weiterhin im Bezirk Oberwart am höchsten, sank im Vergleich zu den vergangenen Tagen aber auf 300. In Eisenstadt betrug der Wert 275, gefolgt von den Bezirken Oberpullendorf (189), Jennersdorf (188), Neusiedl am See (173) und Eisenstadt-Umgebung (120). Im Bezirk Mattersburg belief sich die Inzidenz auf 115, im Bezirk Güssing auf 112 und in der Freistadt Rust nun wieder auf 0.