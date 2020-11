Bisher keine Anzeigen zu Ausgangssperre im Burgenland .

Im Burgenland hat die Polizei in der ersten Nacht der Ausgangssperre zum Corona-Lockdown nicht einschreiten müssen: "Es sind keine Auffälligkeiten gewesen, es sind keine Anzeigen in diese Richtung ergangen. Es war eine erste ruhige Nacht", sagte Polizeisprecher Helmut Marban am Dienstag.