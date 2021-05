Das sind um drei Personen mehr als am Vortag. Der Koordinationsstab Coronavirus meldete am Freitag fünf Neuinfektionen und einen Todesfall. 115.818 Personen erhielten die Schutzimpfung, 40.610 davon sind voll immunisiert.

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland, das am Donnerstagabend Geld-Grün auf der Corona-Ampel erreicht hatte, lag am Freitag bei 19. Am höchsten war dieser Wert in den Bezirken Mattersburg und Oberwart mit 28, am niedrigsten - abgesehen von der Freistadt Rust mit 0 - in den Bezirken Neusiedl am See (3) und Güssing (4). In Eisenstadt betrug die Inzidenz 20.