So sollen ab nächster Woche alle Mitarbeiter in Tourismusunternehmen, die dies wollen, geimpft werden, kündigte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bei einer Pressekonferenz am Montag an. Als Dankeschön für die Mitarbeiter im Handel, der Pflege und in Spitälern ist für 27. August eine Galaveranstaltung auf der Seebühne in Mörbisch geplant.

Die Öffnungsschritte nach Ostern seien richtig gewesen, verwies Doskozil auf die hohe Testintensität und die hohe Impfdisziplin im Land. Die Sieben-Tages-Inzidenz liege bei etwa 35, sieben Intensivpatienten gebe es derzeit. Der Landeshauptmann hofft, dass im Juli weitere Schritte hin zur Normalität möglich sind und appellierte an die Bevölkerung, das Thema weiter ernst zu nehmen.

In Schulen und Kindergärten werde weiterhin drei Mal pro Woche getestet. Mit Tourismus und Wirtschaftskammer sei akkordiert, dass Testungen in den Betrieben drei Mal wöchentlich angeboten werden. Dies soll mittels Spucktests von befugter Stelle im Unternehmen erfolgen und auch als Eintrittstest für Gastro oder Kultur gelten: "Dafür werden wir auch eine App zur Verfügung stellen", kündigte Doskozil an. Die Selbsttests für zuhause wiederum, zehn pro Monat, werden über die Apotheke zu beziehen sein.

Bis Juli soll die Gruppe der Über-50-Jährigen durchgeimpft sein und ab nächster Woche werden alle Mitarbeiter in Tourismusbetrieben, die sich anmelden, geimpft. Wenn diese Berufsgruppe und die Altersgruppe 50-Plus ihre Impfungen absolviert hat, gehe man in die Freiimpfung, so Doskozil. Laut seinen Angaben liegt die Durchimpfungsrate bei 38 Prozent im Burgenland. 70 Prozent der Bevölkerung meldeten sich für eine Impfung an.

Gewisse Berufsgruppe wie jene im Handel, den Spitälern oder in der Pflege seien in der Corona-Pandemie besonders gefordert: "Wir wollen uns explizit bei diesen Mitarbeitern, die in der Krise dafür sorgten, dass das System aufrecht erhalten bleibt, bedanken." In Mörbisch werde daher am 27. August eine große Gala stattfinden mit unterschiedlichen Acts und Künstlern. "Das ist unser offizielles Dankeschön", so der Landeshauptmann.

Die Vorbereitungen bei den Kulturtreibenden laufen auf Hochtouren, erklärte Generalintendant Alfons Haider. Er mahnte die Einhaltung der Regeln ein, um einen nicht nur unterhaltsamen, sondern auch sicheren Besuch zu gewährleisten. Auf der Seebühne in Mörbisch werde man vor 3.000 und in Jennersdorf auf Schloss Tabor vor 400 Gästen spielen. Haider hofft, dass die Sperrstunde um 22 Uhr fällt und man länger spielen darf. Die Ticketumverteilung sei derzeit ein "gigantischer Aufwand", eventuell werden zusätzliche Aufführungstermine organisiert. Auch Gastronomie werde es geben, in abgespeckter Form. Zur Veranstaltung am 27. August, die "100 Jahre Burgenland – 100 Minuten Dankeschön" heißen werde, meinte Haider: "Bei dieser Gala wird die Festspielbühne zeigen, was sie alles kann." Neben Oper und Ballett nannte er auch den Fußball. Erlaubt es die Pandemie, werde vor 6.000 Gästen gespielt, ansonsten vor 3.000. Auch eine zweite Veranstaltung wäre eine Möglichkeit, so Haider.

Tourismus-Chef Didi Tunkel sprach ebenfalls von einem "Freudentag". Die Buchungssituation sei äußerst erfreulich, die Leute hätten nach so langer Zeit Lust auf eine Auszeit. Man dürfe aber nicht in Euphorie verfallen, denn gerade große Betriebe dürften ihre Kapazitäten nicht komplett auslasten. Tunkel hofft daher auf weitere Schritte im Juli. In acht Tourismusgemeinden gebe es Teststraßen für Mitarbeiter und Gäste, die bei Bedarf auch noch aufgestockt werden könnten. Tunkel verwies auch auf das bereits etablierte Bonusticket, das nun für alle Österreicher gilt. Im Vorjahr wurden knapp 13.000 Tickets eingelöst, bis 30. Juni rechnet er nun mit 52.000.

Wirtschaftskammer-Präsident Peter Nemeth appellierte an die Bevölkerung, sich testen und impfen zu lassen: "Damit wir in die neue Freiheit starten können." Sehr viel werde nun davon abhängen, ob sich die Menschen an die Regeln halten. Auch er hofft auf die nächsten Schritte im Juli und drängte auf rechtzeitige Informationen: "Planbarkeit ist wichtig." Spätestens Mitte Juni sollten die weiteren Maßnahmen bekannt sein, damit sich die Unternehmer darauf einstellen können.