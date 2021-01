Burgenland will bei Schulen "regional reagieren" .

Die burgenländische Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) hat sich am Dienstag dafür ausgesprochen, dass in der Corona-Pandemie an den Schulen "regional reagiert" werden kann. So können jene Einrichtungen, wo es positive Fälle gibt, geschlossen werden, an den anderen könnte weiter unterrichtet werden. Auch fordert Winkler im zweiten Semester ein bis zwei Wochenstunden Zusatzunterricht.