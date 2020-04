Ab Montag werden zunächst verschobene ambulante, nicht akute MRT- und CT-Termine nachgeholt. Auch abgesagte Operationen sowie endoskopische Untersuchungen werden ab Anfang Mai durchgeführt, teilten die KRAGES und die Barmherzigen Brüder am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Wie bisher bei allen Covid-Maßnahmen stimmen sich dabei die KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten Ges.m.b.H.) und das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt untereinander sowie mit den Behörden ab, wurde betont. Vorerst werden noch keine neuen Termine vergeben. Die Spitäler kontaktieren aktiv die Patienten.

Alle Patienten werden bei der Voruntersuchung auf eine Coronavirus-Infektion getestet. Über die Dringlichkeit der Untersuchungen und damit über die Reihenfolge befinden die behandelnden Ärzte. In der ersten Phase könnten etwas längere Wartezeiten entstehen - auch wegen strengerer Hygiene- und Schutzmaßnahmen, hieß es von den Spitalsbetreibern.

In der schwierigen Zeit habe die Zusammenarbeit zwischen Land und Spitälern sehr gut funktioniert, stellte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) fest: "Jetzt geht es um die Rückkehr in den Normalbetrieb." Das Hochfahren der Leistungen erfolge immer mit einem Blick auf die Entwicklung der Covid-Zahlen, so KRAGES-Geschäftsführer Peter Rucker.